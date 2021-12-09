Güneyde gündem: Okullarda kontrol kayboluyor

Covid-19 vakalarındaki artış gözleri okullara çevirdi. Adanın gündeminde özellikle okullarda kontrolün kaybedildiği belirtildi, düzenlenen eğlencelerin bulaş zinciri oluşturduğuna dikkat çekildi.



“Partiler sürüyor” diye başlık atan gazeteler, önümüzdeki dönemde günlük vaka sayılarının 4 haneli rakamlara çıkmasının öngörüldüğünü yazdı.





“Noel tatili öncesinde yeni kısıtlama tedbirleri bekleniyor” diye yazan gazeteler, uzmanların uyarılarına yer verdi.



Politis “Okullarda Kontrolün Kaybedilmesi Riski” başlığıyla manşetten verdiği haberde, öğrencilerin okul içlerinde koronavirüs protokollerine uymadığına dikkat çekildi.



Özellikle de aşısız öğretmenler, negatif test sonucu beyan etmeyen ve maske kullanmayan eğitimcilere işaret edildi.



Politis’e göre 1-7 Aralık döneminde okullarda yapılan testlerde 220 yeni vaka saptandı.



Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Hacipandelas, aşı ve protokollere uyulması çağrısı yaptı, “gevşeme olması halinde Noel için ilave kısıtlamalar gelecek” uyarısını yineledi.

Öte yandan aşı ve tedavi olmayı reddeden 51 yaşındaki bir öğretmen dün izolasyon altında olduğu evinde koronavirüsten dolayı yaşamını kaybetti.