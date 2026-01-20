Güneyde gripten ölenlerin sayısı 12’ye ulaştı

Kıbrıs’ın güneyinde gripten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye ulaştığı haber verildi.

Grip yüzünden ölen 12 kişiden 5’inin geçen hafta sonunda, 48 saat içerisinde hayatını kaybettiğini yazan Politis gazetesi, son beş ölümün de Lefkoşa Genel Hastanesinde meydana geldiğini ve ölen kişilerin de “a gribi” tanısına sahip hastalar olduklarını belirtti.

Haravgi ise haberinde hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu tedavi gören yaşlılar olduğunu yazdı.