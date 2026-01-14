Güneyde Euro kullanımına ilişkin memnuniyet yüzde 60

Kıbrıs’ın güneyinde, Euro kullanımına ilişkin memnuniyetin yüzde 60 olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın, geçtiğimiz Aralık ayında açıkladığı verilere dayanarak güneyde, Euro kullanımına geçilmesinden on yedi yıl sonra, Euro kullanımın günlük yaşama girmesi konusunda sadece yüzde 60’nın “iyi” olarak değerlendirmede bulunduğunu yazdı.

Gazete, haberinde; Kıbrıs’ın Euro kullanımına 2008 yılında geçtiğini de anımsattı.