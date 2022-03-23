Güneyde en fazla vaka 15-19 yaş arasında

Kıbrıs’ın güneyinde toplam 14 bin 251 kişinin, 2022 yılının ilk üç ayında yeniden koronavirüsle enfekte olduklarının tespit edildiği, pandeminin başladığı tarihten 18 Mart’a kadar ise 16 bin 64 kişinin en az iki kez hastalığa (bazıları 3 kez) yakalandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, koronavirüs pandemisi sırasında hastalığa yeniden yakalanan 16 bin 64 kişiden 10 bin 956’sının aşısız olduğu belirtilirken, hastalığa yeniden yakalanan kişilerin çoğunluğuna bakıldığında, iki bulaş arasında 8 aylık bir süre olduğu, fakat hastalığa 3 veya 4 ay arayla yeniden yakalananlar da olduğu kaydedildi.

2022 yılında hastalığa en çok yakalanan yaş grubunun 15-19 olduğunu belirten gazete, 2022 yılında hastalıkla yeniden enfekte olanların yüzde 15’inin ise 12-18 Mart tarihleri arasında hastalandığını yazdı.

12-18 Mart tarihleri arasında güneyde 22 bin 160 koronavirüs vakası tespit edildiğini belirten gazete, bunların 3 bin 306’sının hastalıkla yeniden enfekte olan kişilerle alakalı olduğunu bildirdi.

2021 yılında yalnızca 1797 kişinin ikinci kez koronavirüse yakalandığını ve bunların 1136’sının aşısız olduğunu da yazan gazete, öte yandan, şu an hastanelerde tedavi görenlerin sayısında ise istikrarlı bir artış olduğunu belirtti.

Tedavi gören hastaların son günlerde artmasının Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nü (OKİPİ) yeniden alarm durumuna geçirdiğini yazan gazete, toplam hasta sayısının devlet hastaneleri düzeyi açısından oldukça idare edilebilir olmasına rağmen, tedavisi süren hasta sayısında gözlemlenen yükselme eğiliminin rehavete kapılmaya imkan tanımadığına işaret etti.

Genel servislerde yatan hastaların yaş ortalamasının 70, yoğun bakımlarda tedavi görenlerin yaş ortalamasının ise 66 olduğunu kaydeden gazete, entübe olanların ise yaşlı ve aşısız kişiler olduklarını ekledi.