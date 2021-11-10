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Güneyde devletin kasası 2022 yılının ağustos ayına kadar dolu

Güneyde devletin kasası 2022 yılının ağustos ayına kadar dolu

Kıbrıs’ın güneyinde devletin kasasının 2022 yılının Ağustos ayına kadar dolu olduğu ve herhangi bir likidite sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği bildirildi.

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Kıbrıs’ın güneyinde devletin kasasının 2022 yılının Ağustos ayına kadar dolu olduğu ve herhangi bir likidite sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan Kıbrıs Kamu Borcunun İdaresi Ofisi’nim açıklamasına göre, Covid-19 pandemisine rağmen devletin kasasında bulunan paranın önümüzdeki 12 ay boyunca öngörülen giderleri karşılamaya yeterli.
Haberde, önümüzdeki 3 yıl boyunca brüt finansal ihtiyaçların Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 5,2’si ile yüzde 9,7’si arasında seyretmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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