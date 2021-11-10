Güneyde devletin kasası 2022 yılının ağustos ayına kadar dolu
Kıbrıs’ın güneyinde devletin kasasının 2022 yılının Ağustos ayına kadar dolu olduğu ve herhangi bir likidite sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği bildirildi.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde devletin kasasının 2022 yılının Ağustos ayına kadar dolu olduğu ve herhangi bir likidite sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan Kıbrıs Kamu Borcunun İdaresi Ofisi’nim açıklamasına göre, Covid-19 pandemisine rağmen devletin kasasında bulunan paranın önümüzdeki 12 ay boyunca öngörülen giderleri karşılamaya yeterli.
Haberde, önümüzdeki 3 yıl boyunca brüt finansal ihtiyaçların Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 5,2’si ile yüzde 9,7’si arasında seyretmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Etiketler : ekonomi