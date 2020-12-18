Güneyde, Covid-19 bağlantılı yaşlı ölümlerde artış

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 salgınından dolayı meydana gelen yaşlı ölümleri endişeye neden oluyor.

Philenews, sadece Aralık ayında 42 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, 19 kişinin bakım evlerinde kalan 80 -84 yaş arası olduğunu aktardı.

Covid-19 bağlantılı ölümlerin en fazla Kasım ayında görüldüğü paylaşıldığı haberde, pozitif vakaların en çok Limasol’daki 80 yaş üstü kişilerin kaldığı yaşlı bakım evlerine meydana geldiği bildirildi.

Aralık ayında en çok vakaya Lefkoşa’da rastlandığı, ölümlerin ise çoğunlukla yaşlı bakım evi sakinleri olduğu görüldü.

Sağlık yetkilileri, Perşembe günü 457 ile rekor sayıda vakanın çıktığını, Mart ayından beri toplam vaka sayısının 16 bin 647 olduğunu paylaştı.

Kaynak incyprus/çeviri YD