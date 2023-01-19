Güneyde ‘cinsel eğitim dersi’ tüm sınıflarda okutulacak

Kıbrıs’ın güneyinde önümüzdeki Eylül ayında başlayacak yeni eğitim yılıyla birlikte, cinsel eğitim dersinin okul öncesinden liseye kadar tüm sınıflarda okutulacağı basına yansıdı.

Cinsel eğitim dersinin, önümüzdeki Eylül ayından itibaren okullara okul öncesinden liseye kadar olmak üzere kurumsal ve kapsamlı bir şekilde gireceğini yazan Haravgi ve diğer gazeteler, cinsel eğitim dersiyle ilgili önerinin Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu ve önerinin onaylandığını haber verdi.

Gazeteye göre Bakanlar Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından, konuyla ilgili açıklamada bulunan Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, Bakanlar Kurulu'nun bakanlığının önerisini onayladığını ve bununla birlikte cinsel eğitim dersinin tüm okullarda sistematik hale getirildiğini ve kurumsallaştırıldığını dile getirdi.

Halihazırda okullarda cinsel eğitim dersi bulunduğunu da dile getiren Prodromu, bununla birlikte bakanlığın, ilgili yasanın meclis tarafından kısa süre önce onaylanmasını göz önünde bulundurarak, cinsel eğitim öğretimini kurumsallaştırdığını ve bunu tüm sınıflar için genelleştirdiğini ekledi.