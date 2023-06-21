Güneyde bir otobüs durağında çıkan yangında 4 otobüs yandı
Lefkoşa’nın güneyine bağlı Aglantzia (Eylence) bölgesindeki bir otobüs durağında dün akşam yangın çıktığı ve durakta park halinde bulunan 4 otobüsün yangında hasar aldığı bildirildi.
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Lefkoşa’nın güneyine bağlı Aglantzia (Eylence) bölgesindeki bir otobüs durağında dün akşam yangın çıktığı ve durakta park halinde bulunan 4 otobüsün yangında hasar aldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, durakta 4 otobüsün daha bulunduğunu ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu bu otobüslerin zarar görmediğini yazdı.
Haberde, polisin yangının hangi sebeple çıktığına dair soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.
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