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Güneyde bir otobüs durağında çıkan yangında 4 otobüs yandı

Güneyde bir otobüs durağında çıkan yangında 4 otobüs yandı

Lefkoşa’nın güneyine bağlı Aglantzia (Eylence) bölgesindeki bir otobüs durağında dün akşam yangın çıktığı ve durakta park halinde bulunan 4 otobüsün yangında hasar aldığı bildirildi.

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Lefkoşa’nın güneyine bağlı Aglantzia (Eylence) bölgesindeki bir otobüs durağında dün akşam yangın çıktığı ve durakta park halinde bulunan 4 otobüsün yangında hasar aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, durakta 4 otobüsün daha bulunduğunu ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu bu otobüslerin zarar görmediğini yazdı.

Haberde, polisin yangının hangi sebeple çıktığına dair soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

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