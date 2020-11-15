Güneyde bir kişi daha hayatını kaybetti

Güneyde günlük tespit edilen Coronavirüs vakaları üç haneli sayılarda seyretmeye devam ederken dün bir kişi daha hayatını kaybetti.

Alithia ve diğer gazeteler, güneyde son 24 saate yapılan 4 bin 157 test sonucunda tespit edilen Coronavirüs vaka sayısının 198 olduğunu, dün de 61 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini yazdılar.

Gazete, daha önce pozitif vakalar tespit edilen Limasol’daki huzurevinin ardından Lefkoşa’daki (güney) bir huzurevinde de pozitif vaka tespit edildiğini belirtirken yine Lefkoşa’daki (güney) bir diğer mezbahada daha pozitif vakalar tespit edildiğini aktardı.

Daha önce pozitif olduğu belirlenen kamu görevlisi bir veterinerin burada da görev yaptığı bilgisinin alınması üzerine temas takip ekiplerinin çalışanlardan örnek almak adına mezbahaya gittiklerini ancak kendilerine giriş izni verilmediğini belirten gazete, olayın Rum polisine aksettirildiğini vurguladı.