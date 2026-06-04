Güneyde Avrupa Bölgesel Yangın Söndürme Merkezi kuruluyor

Kıbrıs’ın güneyinde Avrupa Bölgesel Yangın Söndürme Merkezi kurulmasının resmiyet kazandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yangınlar İçin Avrupa Kalkanı” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta Avrupa Bölgesel Yangın Söndürme Merkezi (CRAFS-Cyprus Regional Aerial Firefighting Station/Cyprus Hub) açılması ve resmiyet kazandırılmasının ülke için önemli olduğunu belirtti.

Gazete, konuyla ilgili stratejik planlamanın sunumunun dün Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu temsilciliğinde, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Genel Müdürlüğü İletişim, Etkinlikler ve Brifingler Bölüm Başkanı Zaharia Yiakumi tarafından yapıldığını yazdı.

Kıbrıs’ta kurulacak merkezin, tüm Güney Akdeniz’in yangınlara karşı hazır olmasını güçlendirmeyi hedeflediğini yazan gazete, merkezin “Air Tractor” tipi altı uçağa uçuş unsuru konuşlandırma olanağına sahip olacağını belirtti.

Avrupa Birliği'nin, 2026 yılına ilişkin yangın sezonu ışığında operasyonel açıdan mutlak hazırlık içinde olduğunu yazan gazete, bu kapsamda krizlere müdahale için güçlü bir mekanizmayı harekete geçirdiğini ve böylelikle üye ülkelerin ulusal olanaklarını güçlendirdiğini belirtti.

AB’nin, orman yangınlarının söndürülmesindeki operasyonlarının üç eksene dayandığını yazan gazete, bu çerçevede AB filosundan, 22 uçak ve 5 helikopterin, baskı hisseden ülkeleri desteklemek için hazır olacağını, yüksek risk taşıyan Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelere 14 Avrupa ülkesinden toplam 777 itfaiyeci konuşlandırılacağını, Avrupa Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) ve “ARISTOTLE” ortaklığından oluşan 22 uzmanın ise, 15 Haziran-18 Eylül tarihlerinde mutlak faaliyet içinde olacağını yazdı.