Güneyde aile içi şiddet rakamlarında artış

Kıbrıs'ın güneyinde aile içi şiddet rakamlarında dramatik artış yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet Bakanı Emili Yoliti’nin dün yaptığı açıklamada, Eylül ayında 84, Ekim ayında da 96 aile içi şiddet şikayeti yapıldığını ve Eylül’de 13, Ekim’de 16 kişinin bu doğrultuda tutuklandığını söylediğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum polisinden dün yapılan açıklamada ise, bu yıl Ekim sonuna kadar 1400 kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğunun kaydedildiğini belirtti.