Güneyde 66 farklı ülkeden insan yaşıyor

Kıbrıs’ın güneyinde en az 66 farklı ülkeden insan yaşadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İstatistik Dairesi’nin 2021 yılında toplanan ve 26 Kasım 2024’te güncellenen verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 26 farklı Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşı ile 40 farklı AB üyesi olmayan ülke vatandaşının yaşadığını yazdı.

Gazete, söz konusu verilere dayanarak, güneyde yaşayan AB ülkesi vatandaşlarının 86 bin 26 kişi, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının da 142 bin 514 kişi olduğunu kaydetti.

Haberde, güneyde AB üyesi ülkelerden en fazla Yunanların (35 bin 499), AB üyesi olmayan ülkelerden de en fazla İngilizlerin (27 bin 986) yaşadığı ifade edildi.

Gazete, güneyde 388 Türkün yaşadığı bilgisine de yer verdi.