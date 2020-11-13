Güneyde 3'üncü ölüm

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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, güneyde üç kişinin son 24 saatte coronavirüsten hayatını kaybettiğini kaydetti.

85 yaşındaki bir kadın hastalıkla savaşında yenik düşerken, vefat edenlerden birinin de Limasol Hastanesi’ne kaldırılan 54 yaşındaki bir kadın hasta olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, öğle saatlerinde 3'üncü ölümün gerçekleştiğini de duyurdu. Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre sağlık problemleri bulunan ve de Lefkoşa Genel Hastanesinde tedavi gören 72 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.