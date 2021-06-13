Güneyde 33 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 33 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

Devlet hastanelerinde 12'sinin durumu ağır olmak üzere 32 Covid-19 hastası olduğu açıklandı. Sekiz hasta entübe edildi.

Yeni vakalar, yüzde 0,08'lik bir pozitiflik oranıyla 43,151 PCR ve hızlı testler arasından çıktı.

Güneyde toplam vaka sayısı 73.190'dır.