Güneyde 33 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 33 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 33 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Devlet hastanelerinde 12'sinin durumu ağır olmak üzere 32 Covid-19 hastası olduğu açıklandı. Sekiz hasta entübe edildi.
Yeni vakalar, yüzde 0,08'lik bir pozitiflik oranıyla 43,151 PCR ve hızlı testler arasından çıktı.
Güneyde toplam vaka sayısı 73.190'dır.
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Etiketler : güney, Coronavirüs