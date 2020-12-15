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Güneyde 30 noktaya 90 kamera

Güneyde 30 noktaya 90 kamera

Kıbrıs’ın güneyinde 30 ayrı noktaya toplamda 90 kamera yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

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Kıbrıs’ın güneyinde 30 ayrı noktaya toplamda 90 kamera yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Politis ve diğer gazeteler, hükümetin 34 milyon 76 bin 970 Euro’luk, 90 adet sabit hız tespit kamerası ve 20 adet de mobil kamera alımını, yerleştirilmesi ve bakımını öngören ihaleyi sonuçlandırdığını yazdılar.

Habere göre üç aşamada uygulanacak projenin ilk aşamasının altı ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

 

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