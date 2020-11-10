Güneyde 3 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde Coronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Cyprus Mail'in haberine göre Mağusa Hastanesi'nde yatan iki kadın, bir de erkek hastanın dün akşam hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde, ölen hastaların tam yaşları belirtilmezken, hastaların 60 ile 85 arasında olduğu kaydedildi.

Kıbrıs'ın güneyinde bugüne kadar Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 38'e yükseldi.