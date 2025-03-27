Güneyde 2024 yılında orman yangınlarında küçük bir artış oldu

Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center- JRC) tarafından “2024 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da orman yangınları” başlığıyla hazırlanan rapora göre, 2024 yılında Kıbrıs'ın güneyinde bir önceki iki yıla kıyasla orman yangınlarında küçük bir artış kaydedildi.

Rapora göre, Kıbrıs’ta (güney) yanan alanların %0,36’sını ülkedeki korunan alanlar olduğu ve yanan alanların %25'inin doğal çevreyi koruma ağı Natura 2000 bölgelerinde olduğu belirtildi.

Rapora göre, Kıbrıs'ın güneyinde 2024 yılında 28 orman yangını meydana geldi. Toplam 3.529 hektar alan yandı.