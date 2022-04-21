Güneyde 2024 raporu: Bütçe artı verecek!

IMF’nin yeni Mali İzleme Raporuna göre, Kıbrıs'ın bütçesinin 2024 yılına kadar artı vermesi bekleniyor. Rapor COVID-19 salgını sırasında 2020'deki artışın ardından kamu borcunun aşağı doğru bir yörüngeye geri döneceğini öngörüsünde bulunuyor

Bununla birlikte, "Pandemiden Savaşa Maliye Politikası" başlıklı Mali İzleme Raporu, Ukrayna'daki savaşın nihaî sonuçlarının henüz bilinmediği ve ülkeler tarafından farklı şekilde ele alınacağı nedeniyle mali görünümün “artan belirsizliğe” maruz kaldığını belirterek, açıkların küresel olarak düştüğünü ancak pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalmasının beklendiğini de belirtiyor.

IMF'nin Mali İşler Dairesi Başkanı Vitor Gaspar, raporun önsözünde “Savaş, kalıcı ve hala gelişen COVID-19 pandemisine eklemlendiği için dünya yeni bir belirsizlikle karşı karşıya” dedi.

IMF, Kıbrıs'ın bütçesinin 2024 yılına kadar tekrardan fazla vermeye başlayacağını öngörüyor. COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de %5,7'lik bir açığın zirveye ulaşması ve 2021'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) %1,7'sine gerilemesinin ardından, genel dengenin bu yıl negatif bölgede (%1,3) devam edeceği ve ardından 2023'te GSYİH'nın %0,3'lük küçük bir açığın gerçekleşeceği ve 2024'te GSYİH'nın %0,2'lik bir fazlaya geri döneceği tahmin ediliyor. IMF, Kıbrıs'ın 2027 yılına kadar GSYİH'nın %1,2'sine ulaşan artan mali fazlaları kaydetmeye devam edeceğini de belirtiyor.

Mali İzleme Raporuna göre, Kıbrıs'ın 2021'deki %0'dan birincil bakiyesi (kamu borcuna hizmet harcamaları hariç) bu yıl %0,3'lük küçük bir birincil bakiyeye dönüşecek ve 2027'nin sonuna kadar yükselmeye devam edecek.

Ayrıca, IMF'nin Mali İzleme Raporu, Kıbrıs'ın kamu borcunun, adanın borcunun GSYİH'nın %115'inde zirveye ulaştığı 2020'de COVID-19 salgınının patlak vermesi sırasındaki ani artışın ardından aşağıya doğru bir yörüngeye geri döneceğini öngörüyor. IMF, 2021'de %104'e düşmesinin ardından, kamu borcunun bu yıl GSYİH'nın %97,2'sine denk geleceğini ve 2027'deki tahmin ufkunun sonuna kadar %72,7'ye kadar düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Hükûmetin genel harcamalarının 2020’de %45'e ve 2021'de GSYİH'nın %44'üne yükselmesinin ardından normalleşmesi bekleniyor. Kamu harcamalarının 2027 yılına kadar %40'ın altına düşmesi bekleniyor.

IMF, GSYİH'ya oranla yüzdelik olarak kamu gelirlerinin 2020'de %39,3'e düştükten sonra tahmin ufkunda %40'ın üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.