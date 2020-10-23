Güneyde 12. Meclis Başkanı Adamos Adamou

Kıbrıs'ın güneyinde Meclis Başkanlığı’na AKEL Milletvekili Adamos Adamou resmen seçildi. Meclisin kendini lağvetmesi ve erken seçim önerisi ise Hukuk Dairesi’ne havale edildi.

Kıbrıs Rum radyosu tek aday olan Adamu’nun, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada ELAM’lı milletvekilleri hariç (çekimser) bütün vekillerin (53) evet oyu ile 12’nci meclis başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

Bugünkü Genel Kurul’da ayrıca “Altın Pasaport” skandalına karışan eski Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’den boşalan sandalyenin, Dayanışma Hareketi’nden Rulas Yeorgiadis; AKEL Milletvekili Hristakis Covannis’ten boşalan yerin ise AKEL’den Yannakis Gavriil ile doldurulması da onaylandı.

Ekologlar Hareketi ile bağımsız milletvekili Anna Theologu tarafından “Altın pasaport” skandalı nedeniyle sunulan, meclisin kendini lağvetmesi, hükümetin istifa etmesi ve 29 Kasım’da erken seçim yapılmasını öngören ortak karar taslağının da, anayasaya atıf yapıldığı için Hukuk Dairesi’ne havale edilmesi kararı alındı.

“HER ŞEY FORA, HEMEN İSTİFA” SLOGANI İLE EYLEM YAPILIYOR

Kıbrıs Rum haber kaynakları Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği üyelerinin, Genel Kurul çalışmasının yapılmakta olduğu Lefkoşa’nın güneyindeki Konferans Merkezi’nin demir parmaklıkları üzerine kıyafetler asarak “her şey fora, hemen istifa” sloganı ile eylem yapmakta olduğunu haber verdi.