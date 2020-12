Güney COVID-19 aşılarının ilk bölümünü almaya hazırlanıyor

Kıbrıs’ın güneyi COVID-19 aşılarının ilk bölümünü almaya hazırlanıyor.

Hükümet aşılanmada gecikmeler olmaması için her şeyin hazır olmasını istiyor. Aşılanma programıyla ilgili ayrıntılar salı günü Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou tarafından açıklanacak.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre, aşıların kullanılabilirliği, her şirketin üretim oranına bağlı olacak, aşıların gönderilmesi ve stoklanması için imalatçı şirketin belirli standartlarına göre olacak.

Pfizer aşılarının Kıbrıs’a gelecek ilk aşılar olması bekleniyor.

Bu aşların ulaşımı ve stoklanması belirli koşullara göre olacak. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, Noel’den önce Kıbrıs’a gelmesi beklenen uygun buzdolapları tedarik etti.

Çok sayıda aşılanma merkezi olacak. Hükümet mobil aşılanma birimleri de oluşturmak istiyor.

Kıbrıs bir Avrupa Birliği (AB) üyesi devlet olarak Avrupa Birliği’nin aşı tedariki için imzaladığı tüm dört anlaşmanın bir parçası olarak her birinden; 600.000 adet AstraZeneca, 200,000 adet Johnson&Johnson, ve 200,000 adet Pfizer/BioNTech’ten olmak üzere istediği aşı miktarını talep etmiş bulunuyor.

Sanofi Pasteur&GlaxoSmithKline Biologicals henüz devletlerden aşı talebi istemedi.