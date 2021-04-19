“Emeğimiz toprağa gömüldü”

Covid-19 üreticiyi de zora soktu… Pandemi önlemleri çerçevesinde ‘kapalılık’ nedeniyle patatesin ellerinde kaldığını ifade eden üretici, Hükümet’in duyarsızlığı ve emeklerini ‘toprağa gömmekten’ yakındı… Üreticiler belediyelere ve kaymakamlıklara çağrı yaptı, tarladaki patatesi yardıma muhtaç insanlara bağışlamak istediklerini duyurdu.

Devrim DEMİR

Tarladan sökülmeyen patates üreticisini iflas noktasına getirdi. Pandemi nedeniyle ihraç edemeyen, iç piyasada da alıcı buulamayan patates, üreticinin elinde kaldı.

Güneşköy’de üretici dün tonlarca patatesi toprağa döktü.

Covid-19 salgınından dolayı, Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye’ye ihracat yapılamamasından dolayı büyük sıkıntılar yaşandığını aktaran üreticiler, iç piyasada da otellerin kapalı olması nedeniyle patatesin ellerinde kaldığını dile getirdi.

Tüccarın da salgın nedeniyle, patatese talep etmediğinden dert yanan üreticiler YENİDÜZEN’e konuştu. Bir önceki sezonun da oldukça kötü geçtiğini anlatan üreticiler, Belediyeler ve Kaymakamlıklara çağrı yaparak, tarladaki patatesi yardıma muhtaç insanlara bağışlamak istediklerini duyurdu. “Bu ülkede hükümet yok” diyen üretici toprakta kalan patatesleri bağışlamak istediklerini söyledi.

Üreticiler YENİDÜZEN’e konuştu:

“Böyle bir hükümet olamaz”

Tarkan Çetereisi: “Emeğimizi toprağa gömdük”

Güneşköy’de 20 yıldır üreticilikle uğraşan Tarkan Çetereisi, 100 dönüm patates ektiğini, bir kilo bile satamadan hepsini toprağa döktüğünü söyledi. Tarım Bakanlığı, TÜK Yönetim Kurulu ile defa kez görüşme talep etmelerine rağmen bir türlü iletişim kuramadıklarını dile getiren Çetereisi, Kaymakamlık ve belediyelere çağrı yaparak patatesleri yardıma muhtaç ailelere dağıtmak istediğini duyurdu.

Çetereisi şöyle konuştu:

“20 yıldır ekiyoruz, bu yıl 100 dönüme yakın patates ektim. Bu tohumu bize, Toprak Ürünleri ilkbaharda satar ve alım garantisi yok. Kendileri ise sadece kar amacıyla bize getiriyor bu patatesi. Bu yıl yine ekim yaptık normal zamanlarda güneye satardık iç piyasadan ancak tüm kapılar kapandı ve satamadık patatesi iç piyasada ise ciddi bir durgunluk var. 100 dönüm patatesin bir kısmını söktük, söküm geç olduğu için patatesin yarısı tarlada kaldı. Bir tüccarla anlaştık bir TIR Türkiye’ye gidecekti, oda almadı ve TÜK’ bizden 20 ton patatesi işlemek için 8 bin TL işçilik istedi. Bizi düşünen ise hiç yok bu yılda böyle 100 dönümün bir kısmını söktük yarısı bozuldu yarısı tarlada kaldı, sökülmemişler var onları ne yapacağımızı bilmiyoruz ben kaymakamlık ve belediyelere çağrı yapıyorum devlet yok hükümet yok kimse elini taşın altına koymaz gelsinler toplasınlar ve yardıma muhtaç ailelere toplayıp dağıtsınlar halk yesin. 5 ayda üretilir bu patates aylarca canımızı yedik, şimdi de elimizde kaldı en azından ihtiyacı olan faydalansın böyle bir hükümet olamaz.”

Gökhan Çetereisi: “50 dönüm ektim, 1 kilo satamadım”

Güneşköy’de başka bir üretici olan Gökhan Çetereisi, sonbahar patatesi için 50 dönüm ekim yaptığını ancak yaşanan olumsuzluklar ve hükümetin tavrı nedeniyle 1 kilo patates bile satamadığını söyledi.

Patates üretimi için ciddi bir borç yükü altına girdiğini kaydeden Çetereisi, “Güneşköy’de üreticiyiz, sonbahar patatesi için 50 dönüm patates ektim. 1 kiloyu bile satamadık biz bu patatesi üretmek için dünya kadar borç yaptık, devletten yardım istedik yapmadı dünya kadar patates elimizde kaldı. Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz aldığımız malzemeleri de ödeyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bidar: “Yarısını dağıttık, yarısını toprağa gömdük”

4 yıldır üretimle uğraştığını ifade eden Ahmet Bidar, 2020 yılında 40 torba patatesi 6 bin 120 TL’ye aldığını bu fiyatın ise 2021 yılında 9 bin TL olduğunu söyledi. Tonlarca patatesin ellerinde kaldığını kaydeden Bidar, ellerinde kalan patatesin yarısını dağıttıklarını kalanları ise geri toprağa gömdüklerini ifade etti.

Mehmet Çetereisi:“Ne üreticinin nede hayvancının durumu iyi değil”

Güneşköy’de yaşayan hayvancı olduğunu söyleyen Mehmet Çetereisi, kardeşlerinin üretici olduğunu hepsinin aynı gemide savaş verdiklerini ama hükümet edenler yüzünden iflasın eşiğine geldiklerini dile getirdi. Ülkenin var olması için üretimin şart olduğuna vurgu yapan Mehmet Çetereisi,” Üretici de hayvancı da borç içinde. Durumlarımız hiç iyi değil, tonlarca patates göz göre göre tarlada kaldı, hayvancı ise sütlerini döküyor. Tüccar tüketim yok diye patatesi almıyor, devlet üreticiye sahip çıkmadı. Elimizde kalanı yardıma muhtaç ailelere dağıtacağız, nerede üreticinin emeği? Hükümet edenler bu işten vazgeçin, kafanızı soktuğunuz kumun içinden çıkarın ve dönün bu halkın içine bakın” şeklinde konuştu.