‘Gümrüksüz 3 tonu aşkın patates’e suçüstü

Kırklar’da bir polis ekibi tarafından aracında güneyden gümrüksüz olarak tasarruf ettiği düşünülen 3 bin 160 kilo patatesle tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklanan M.Ö, mahkemeye çıkarıldı.

Gümrüksüz mal tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ö, yargılanıncaya dek teminata bağlandı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak zanl’nın 'Gümrüksüz mal tasarrufu’ suçuyla mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 10.05.2022 tarihinde, 20.00 raddelerinde Kırklar’da bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Özkolacı’nın kullanımındaki ford transit marka araç içerisinde güneyden gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tahmini 3 bin 160 kilo patatesin tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 7 bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.