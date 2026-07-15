Gümrük kaçağı elektronik eşyaya el konuldu: 600 bin TL ceza
Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği Kaçakçılık Bölümü ile Mağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, yaklaşık 200 bin TL değerinde gümrük vergisi ödenmemiş elektronik eşya ele geçirildi.
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Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği Kaçakçılık Bölümü ile Mağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, yaklaşık 200 bin TL değerinde gümrük vergisi ödenmemiş elektronik eşya ele geçirildi.
Operasyon kapsamında tespit edilen elektronik eşyalar, Gümrük Müdürü tarafından müsadere edilerek devlet adına el konuldu.
Olayla bağlantılı olarak yakalanan kişiye ise Gümrük Yasası kapsamında 600 bin TL idari para cezası kesildi.
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