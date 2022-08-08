Gümrüğe bildirmeden, 1.500.000 Euro getirdi

Ülkeye ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı S. T’nin aynı ismi taşıyan oğlu da havalimanından giriş yaptığı sırada tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu, zanlının Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

10 kez, 150 bin Euro’yla giriş yaptı

Polis, 09.01.2022-14.07.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Hava Limanından KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan zanlı S.T’nin (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket suçlarından halen tutuklu bulunan" babası S.T’nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu, 10 kez Ercan Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek KKTC'ne toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti.

İtiraf etti…

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Aranan kişiler ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.