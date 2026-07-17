Gül Kahveci: Önce İnsan, Sonra Tanı

Yrd. Doç. Dr. Gül Kahveci

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Önce İnsan, Sonra Tanı: Otizm olan çocukların hakları ve eğitim ihtiyaçları üzerine

Bu yazıda önce otizm olan çocuğun bir insan ve nörodivergent bir birey olarak haklarından söz ediyorum, ardından bu hakların doğal uzantısı olan eğitim ihtiyaçlarını akademik, iletişimsel, duyusal, duygusal-davranışsal ve bağımsız yaşam başlıklarına ayırıyorum. Sonrasında, katı ve tek tip davranışçı programların yerine “önce anla, sonra müdahale et” ilkesine dayanan, tıbbi verilerle uyumlu humanist bir yaklaşımı tartışıyor; bu eğitimi mümkün kılan üç halkayı — anne, öğretmen ve toplum — birlikte ele alıyorum.

Neden hakla başlıyoruz?

İnsan hakları, bir kişinin yalnızca insan olmasından kaynaklanan, doğuştan ve devredilemez haklardır; dil, ırk, cinsiyet ya da herhangi bir farklılık bu hakların kullanımı için koşul aranmasını engeller. Bu evrensellik, bir çocuğun nörolojik gelişimi akranlarından farklı seyrettiğinde de aynen geçerlidir.

Bu yüzden tartışmaya tanıyla değil, insanla başlamak gerekir. Otizm olan çocuk önce bir insandır; tanısı onun değerini, onurunu ya da haklarını azaltan bir etiket değil, ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza yarayan bir bilgidir. Hak temelli bakış, eğitimde ayrıştırmayı sona erdirmeyi ve her çocuğun topluluğun eşit bir üyesi olarak katılımını savunur; ihtiyaç temelli bakış ise her öğrencinin kendine özgü gereksinimlerini karşılayacak donanımın korunmasını ister. Çağdaş anlayış bu iki bakışı karşı karşıya koymak yerine bütünleştirir: haklar çerçeveyi, ihtiyaçlar ise o çerçevenin nasıl doldurulacağını belirler.

Nöroçeşitlilik (neurodiversity) bakışı tam da burada belirleyici hâle gelir. Bu bakışa göre nörodivergent olmak bir “eksiklik” değil, insan zihninin doğal çeşitliliğinin bir parçasıdır. Amaç çocuğu “normale” döndürmek değil, katılımının önündeki engelleri kaldırmaktır; bu da tutumları, sosyal ve fiziksel çevreyi değiştirerek ve en önemlisi otizm topluluğunun kendisiyle, onun rızası ve katılımıyla çalışarak mümkün olur. Eğitim hakkı işte bu çerçevenin tam ortasında durur.

Eğitim: Hem bir hak hem bir ihtiyaç

Eğitim, otizm olan çocuk için yalnızca bir hizmet değil; insan onuruna yakışır bir yaşamın ön koşuludur. Ancak bu ihtiyacı tek bir kalıba sığdırmak mümkün değildir. Her çocuğun profili kendine özgüdür ve gerçek bir eğitim planı, ihtiyacı şu alt başlıklara ayırarak okumakla başlar:

Akademik öğrenme. Okuma-yazma, matematik ve düşünme becerileri; ancak çocuğun bilişsel kapasitesine ve öğrenme hızına göre uyarlanmış, güçlü yönlerini merkeze alan bir biçimde anlamlı olur. Pek çok çocuk, bilişsel potansiyelinin altında performans gösterir; çünkü ortam onun öğrenme biçimine değil, onun ortamın kalıbına uymasına ayarlanmıştır.

İletişim ve sosyal etkileşim. Sözel ya da alternatif (görsel, işaret, teknoloji destekli) iletişim kanallarının güçlendirilmesi, sosyal anlama ve karşılıklılığın doğal ortamlarda desteklenmesidir. Amaç sosyal davranışı ezberletmek değil, çocuğun kendini güvende hissederek ifade edebilmesidir.

Duyusal düzenleme. Işık, ses, doku ve harekete karşı farklı duyarlılıklar öğrenmeyi doğrudan etkiler. Duyusal profilin tanınması ve ortamın buna göre düzenlenmesi, çoğu zaman herhangi bir “davranış müdahalesinden” önce gelmesi gereken adımdır.

Duygusal-davranışsal ve öz-düzenleme. Stresle baş etme, geçişleri yönetme ve duyguları düzenleme becerileridir. Bu alan, çocuğu sakinleştirmeyi değil, çocuğun kendi kendini düzenlemeyi öğrenmesini hedefler; yetişkin önce birlikte düzenleyen (co-regulation) bir güven figürüdür.

Bağımsız yaşam ve geçiş becerileri. Öz bakım, günlük yaşam ve ileride mesleki yönelim ile istihdama hazırlık ile ilişkilidir. Eğitim okul kapısında bitmez; yaşam boyu süren bir hak olarak tasarlanmalıdır.

Önce anla, sonra müdahale et

Buradan kritik bir tercih çıkıyor: müdahalenin niteliği. Yalnızca uyum ve “istenmeyen” davranışların bastırılması üzerine kurulu, tek tip ve katı davranışçı programlar, davranışın ardındaki anlamı kaçırma riski taşır. Bir çocuğun tepkisi çoğu zaman bir inat değil, karşılanmamış bir ihtiyacın — duyusal yüklenmenin, anlaşılamamanın, ağrının ya da kaygının — dile gelmiş hâlidir.

Davranış bir sorun değil, çoğu zaman bir mesajdır; eğitim önce o mesajı okumakla başlar.

Humanist yaklaşım bu yüzden sırayı tersine çevirir: önce anlamak, sonra müdahale etmek. Çocuğun duyusal dünyasını, iletişim biçimini ve güçlü yönlerini tanımadan kurulan hiçbir program kalıcı olmaz. Dahası bu yaklaşım tıbbi veriyle çatışmaz, onunla uyumlu çalışır: uyku düzeni, beslenme, sindirim sorunları, epilepsi gibi eşlik eden durumlar ve bireysel duyusal profil göz ardı edildiğinde, en iyi eğitim planı bile zemini kaygan bir yapı üzerine kurulmuş olur. Önce sağlık ve güven, sonra öğrenme.

Eğitim bir ekosistemdir: anne, öğretmen, toplum

Çocuğa nitelikli bir eğitim verebilmek, yalnızca çocukla ilgilenmek demek değildir. Eğitim, üç iç içe halkanın birlikte desteklenmesini gerektiren bir ekosistemdir.

Anne ve aile. Bakım yükü orantısız biçimde annelerin üzerindedir; alanyazın, bu yükün annelerde kaygı, depresyon ve tükenmişliği tetiklediğini tutarlı biçimde gösterir. Tükenmiş, yalnız bırakılmış bir anne üzerinden sağlıklı bir eğitim yürütülemez. Bu nedenle annenin de bir öğrenen olarak desteklenmesi — akademik, sosyal, tıbbi ve psikolojik alanlarda bilgilendirilmesi, ekonomik ve psikososyal destek ile nefes alma (respite) imkânı sağlanması — çocuğun eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Öğretmen. Kaynaştırma ortamlarında en sık dile getirilen engeller; personelin bilgi ve donanım eksikliği, iş birliğine dayalı çalışmanın yetersizliği ve kaynak/finansman sıkıntısıdır. Öğretmenin katı protokolleri uygulamaya değil, çocuğu okumaya, birlikte düzenlemeye ve sağlık profesyonelleriyle eş güdümlü çalışmaya yönelik sürekli eğitime ve zamana ihtiyacı vardır. Desteklenmeyen bir öğretmenden esnek ve hümanist bir pedagoji beklemek gerçekçi değildir.

Toplum. En geniş halka, çoğu zaman en çok ihmal edilenidir. Oysa bir çocuğun katılımını mümkün kılan ya da engelleyen asıl çerçeveyi toplum kurar. Bu halka; damgalamayı azaltan tutum değişikliğini, fiziksel ve dijital erişilebilirliği, akran kabulünü, kapsayıcı kamusal alanları, korumalı iş yerleri ve istihdam olanaklarını, yaşam boyu öğrenme fırsatlarını ve aileyi yalnız bırakmayan dayanışma ağlarını içerir. Engel, çoğu zaman çocukta değil, çocuğa kapalı tasarlanmış çevrededir; o çevreyi açmak bir lütuf değil, bir hak gereğidir.

Sonuç: Haklar ve ihtiyaçlar birlikte düşünmek

Otizm olan çocuğun eğitimini doğru kurmanın yolu, hak temelli ve ihtiyaç temelli bakışları bütünleştirmekten geçer. Haklar bize “neden” ve “hoş görü değil, eşitlik” der; ihtiyaçlar ise “nasıl” sorusunu, her çocuğun kendine özgü profiline göre yanıtlar. Bu bütünleşik ve humanist çerçevede çocuk; düzeltilecek bir sorun değil, anlaşılacak ve önündeki engeller kaldırılacak bir insandır. Anneyi, öğretmeni ve toplumu aynı anda desteklemeden bu hakkı yerine getirmek mümkün olmaz — çünkü bir çocuğa hakkı olan eğitimi verebilmek, aslında onun çevresindeki herkesi birlikte güçlendirmekle başlar.

Yararlanılan çerçeve: MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (özel gereksinim tanımı); nöroçeşitlilik yaklaşımı (den Houting, 2019); hak ve ihtiyaç temelli bakışların bütünleştirilmesi (Ravet, 2011); insan haklarının evrenselliği (Kuçuradi, 2016) ve aile/anne yükü üzerine ulusal alanyazın).