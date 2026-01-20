Güç-Sen: “Adaletsiz, vicdansız karar”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), “Şampiyon Meleklerin davasında verilen kararlar, ne vicdanlara ne de adaletin tartısına sığmaktadır” dedi.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı yazılı açıklamasında, sorumluluğu olan tüm kamu, devlet yetkililerinin hesap vermesi gerektiğine işaret ederek, ihmali olanların da, imar aflarında imzaları olanların da suçlu olduğunu kaydetti.

“En büyük sorumluluk binayı yapanlarda değil, usulsüzlüklere göz yuman, izin verenlerdir” diyen Kanatlı, Şampiyon Melekler Yaşatma Derneğinin vereceği mücadelede yanlarında olduklarını vurguladı.