Güç-Sen 30 yaşında
Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) 30. Yıl resepsiyonu düzenledi. Geceye birçok siyasi, bürokrat ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.
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Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) 30. Yıl resepsiyonu düzenledi. Geceye birçok siyasi, bürokrat ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.
Sendikaya 25 Yıl ve üzeri üye olan çalışanlara, eski başkanlara plaketler verildi. Avlu Lefkoşa'da düzenlenen etkinlikte Grup Reva sahne aldı.
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