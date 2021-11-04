Gübre satışında ‘peşkeş iddiası’… 'Libazma fazlaydı, sattık'

Fehime ALASYA

Tarımsal Levazım Kooperatifi’nde elde olan 200 tonluk libazmanın (gübrenin) bazı kişilere peşkeş çekildiği iddia edildi. Yönetimin, gübrenin pahalı olacağını öngörerek eldeki ürünlerin satışını, ‘hatırı sayılır’ kişilere, duyuru yapmadan gerçekleştirdiğini iddia edildi, ‘Gübre peşkeş çekildi’ sesleri yükseldi.

Nakde ihtiyacı olan kurumun bu yolla kâr elde ettiğini söyleyen Tarımsal Levazım Kooperatifi Üyesi Durali Güçlüsoy, “Kim geldiyse ve ödediyse aldı, kimseye sen alamazsın demedik. Herkese bunu bildirdi ve isteyenler geldi aldı. Duyuru yaptık, yapmasaydık kimse gelmezdi” dedi, adil bir satış yapıldığını savundu.

Bazı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sendika, söz konusu satışın önceden duyurulduğunu ve ayrım yapılmaksızın isteyen herkese satışının yapıldığını belirtti.

Temmuz-Ağustos aylarında bir önceki yıldan elde kalan 200 tonluk gübrenin, 50 kiloluk torbasını 145 TL’den, 175 TL’ye çıkararak, peşin ve 200 torba üzeri şartı ile satışının yapılarak kurumun nakit ihtiyacının karşılandığı ifade edilerek, kar elde edildiği belirtildi.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz ise yapılan satışla ilgili Yönetim Kurulundan birinin mal almasının etik olmadığını ifade ederek, bunun dışında tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğunu, kurumun kara geçtiğini belirtti.

“Neden bu satıştan en çok da Yönetim Kurulu’nda bulunan insanlar faydalandı?”

Kurumun zarara uğratıldığını savunan bazı kaynaklar, YENİDÜZEN’e ulaşarak durumu şöyle eleştirdi.

“Yeni fiyat açıklanmasına birkaç gün kala duyuru yapılmadan satışa çıkıldı, kurumun zarar uğratıldığı müfettişlerin raporuna da yansıdı. 50 kiloluk torbalar 175 TL’ye satıldı, hemen ardından yeni gelenler ise 330 TL’den satılıyor. Neden açık, aleni bir satış yapılmadı, neden bu satıştan en çok da Yönetim Kurulu’nda bulunan insanlar faydalandı?”



Tarımsal Levazım Kooperatifi Üyesi Durali Güçlüsoy:

“Duyuru yaptık, kim geldiyse aldı”

Temmuz-Ağustos aylarında bir önceki yıldan elde kalan 200 tonluk gübreyi dünya piyasasındaki fiyatlara çekerek satışa sunduklarını ifade eden Tarımsal Levazım Kooperatifi Üyesi Durali Güçlüsoy, nakde ihtiyacı olan kurumun kar elde ettiğini anlattı.

145 TL’ye satılan gübrenin torbasını 175 TL’ye çıkararak peşin ve 200 torba üzeri şartı ile elden çıkardıklarını dile getiren Güçlüsoy, bunun duyurusunun da önceden yapıldığını kaydetti.

Güçlüsoy, konuyla ilgili şunları anlattı:

“Fazla gübre vardı, yaz aylarında bunu nakde çevirelim ve borçlarımızı ödeyebilelim diye 175 TL’den satışa çıkardık.

200 torba ve üzeri alanlara peşin pata şartıyla ürün sattık. Kim geldiyse ve ödediyse aldı, kimseye sen alamazsın demedik. Herkese bunu bildirdi ve isteyenler geldi aldı. Duyuru yaptık, yapmasaydık kimse gelmezdi. Fiyatlar akabinde çok yükseldi, döviz ve hammadde eksikliği nedeniyle bu yaşandı, fiyatlar çıktı. Bu fiyat artışını öngöremezdik. Yönetim Kurlu Bakanımız her yıl bizden her yıl yüklü miktarda gübre alıyor.

Ürün almaya yetişemeyen kişiler çirkin iddialar yapabilir. Şirket kara bile uğradı.

O günlerde yurt dışından gübre getirsek bu rakama satış yapabilirdik, bu nedenle fiyatı arttırdık. Araştırmalar yapıldı ama bize ulaşan bir rapor ve sonuç yok.

Tarımsal Levazım Kooperatifi İştirakler Koordinatörü, İş insanı Orhan Kürşat:

“Fiyatların çok yükseleceğini bilmiyorduk”

2020-2021 yılı için alınan 9 bin tonluk gübreden elde kalan 200 tonluk ürünün fiyat artışı yapılarak satışının yapıldığını ifade eden Tarımsal Levazım Kooperatifi İştirakler Koordinatörü, İş insanı Orhan Kürşat, kurumun kar ettiğinin altını çizdi.

Kürşat, “Bu gübreler geçen yıl alınmıştı. Satış fiyatımız Torbası 145 TL idi, ardından bu fiyatları 175 TL’ye çektik ve yaklaşık 200 tonluk gübreyi 175 TL’den sattık. Fiyatlar birden arttı.” dedi.

Eleştirileri de değerlendiren Kürşat, “Elimizde tutsaydık daha fazla getirisi olacaktı denildi ama nakde ihtiyacımız vardı, bu satışla kar bile yaptık. Bu satışta faydalanan 70’i aşkın isim veya kooperatif var. Kormacit’te yaşayan bir Rum bile vardı. Tek şartımız peşin paraya ve en az 200 torba alımı olabilir diye şart koştuk. Bu yolla nakit ihtiyacımızı giderdik.” yorumunu yaptı.

“Fiyatların çok yükseleceğini bilmiyorduk”

Yapılan satışın duyurulmadan gerçekleştirildiği ve belli başlı isimlere yapıldığıyla ilgili de eleştirileri değerlendiren Kürşat, “Hiçbir ürünü satıyoruz diye duyuru yapmadık, üstelik 145 TL olan ürünü 175 TL’ye çıkardık, gelip alın diyemezdik. Daha sonra bu ürünlerin de fiyatının çok fazla çıkacağını bilmiyorduk.” yanıtını verdi.

Kürşat, müfettişlerin hazırladığı ‘zarar raporuna’ ilişkin ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz:

“Sadece Yönetim Kurulundan birinin mal alması etik olmadı”

Yapılan satış ile kurumun elindeki stoku çıkararak nakde çevirdiğini anlatan Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, satışın Yönetim Kurulu kararı ile yapıldığını belirterek, Yönetimden de bazı kişilerin de ürün satın alması gerekçesiyle bazı kişilerin rahatsız olduğunu işaret etti.

Yönetim Kurulundan birinin mal almasının etik olmadığını ifade eden Güröz, yapılan bazı şikayetler üzerine söz konusu işlemin müfettişler tarafından incelemeye alındığını ve rapor hazırlandığını kaydetti. Güröz, “200 ton elde stok vardı, onları sattılar. Ağustos ayında bu satış oldu. Genelde talep Eylül’de olur. Kurum zarara uğramadı, nakde geçmek için satış yaptı.” dedi.