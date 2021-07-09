Gözyaşları küçük Mahmut için
Güzelyurt’ta ‘kayıtsız’ olarak çalıştığı makinist garajında feci şekilde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mahmut Gül, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.
Güzelyurt’ta ‘kayıtsız’ olarak çalıştığı makinist garajında feci şekilde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mahmut Gül, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.
Güzelyurt Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından defnedilecek küçük Mahmut’un cenaze töreninde acılı anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı. Aile, güçlükle ayakta durabildi.
Neler yaşanmıştı?
Güzelyurt’ta 10 gün önce bir makinist garajında çırak olarak işe başlayan 15 yaşındaki Mahmut Gül, dün aracın altında sıkışarak olay yerinde can vermişti.
YENİDÜZEN’in olay yerinden edindiği bilgide, 3 çocuklu Gül ailesinin 15 yaşındaki oğulları Mahmut Gül, dün sabah annesi tarafından iş yerine bırakılmıştı.
Makinistin avlusunda atıl durumda olan kullanılmayan bir arabanın altından alet topladığı iddia edilen Mahmut Gül, aracın altında sıkışmıştı.
İş yeri sahibi tarafından cansız bedeni bulunan Gül, Lefkoşa Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis iş yeri sahibini soruşturma maksatlı gözaltına alınmıştı.
Mahmut Gül, Haziran ayında Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’ndan mezun olmuştu. Güzelyurt’a bağlı Kumköy yakınlarında kaldıkları öğrenilen Mahmut Gül’ün geride gözü yaşlı iki erkek kardeşi anne ve babası kaldı.
Adıyaman’dan ülkeye uzun yıllar önce geldikleri ve babası Ali Gül’ün çobancılık annesi Naime Gül’ün tarım işi yaptığı öğrenilmişti.
Fotoğraf: Devrim Demir