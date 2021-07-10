‘Evlada son bakış’

Devrim DEMİR

Güzelyurt’ta önceki gün kayıtsız çalıştırıldığı makinist garajında aracın altında sıkışarak feci şekilde can veren 15 yaşındaki Mahmut Gül son yolculuğuna uğurlandı.

Gül’ün anne ve babası son kez evlatlarını görmek için dün en zor görevlerini yerine getirdi.

Morgda teşhis için bekleyen acılı anne ve baba ayakta güçlükle dururken, Gül ailesini teselli için yakınları da morga koştu.

Çocukları Mahmut Gül’ün çalışmak için makinist yanına gitmediğini dile getiren Gül ailesi, pandemi süresinde 16 aydır çocukların sürekli evde olduğunu çok sıkıldığı için kendi isteği ile bir şeyler öğrenmek adına 10 gündür garaja gittiği ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Gül ailesi yıllar önce burada bir hayat kurduklarını çocuklarının iyi bir geleceği olması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

“Gurbet çok zor” sözlerinin devamını getiremeyen acılı baba Ali Gül ise, evladının cansız bedenini teşhis ettikten sonra fenalık geçirdi.

Anne Naime Gül: “Küçücük elleri vardı, sabah kahvaltı yaptı başka yemek yemedi oğlum”

Evladını zamansız kaybetmenin acısını yaşayan anne Naime Gül ise morg kapısında oğlunu son bir kez görmek için görevlilere yalvardı. Oğlunu 9 ay karnında taşıdığını bin bir zahmetle bu yaşa getirdiğini anlatan Gül, “Ben onu 9 ay karnımda taşıdım. Çok akıllı bir çocuktu mezun olalı 1 ay olmadı, daha çok mezuniyetlerini görecektim. Sabah kahvaltı yaptı, başka yemek yemedi oğlum, burada ne işi var. Küçücük elleri vardı, her işe koşmak isterdi bana çocuğumu verin” diye ağladı.

Aile perişan… “Bütün gece bekledik gelmedi”

Çevresi ve ailesi tarafından “Akıllı ve saygılı” olarak anılan 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün zamansız ölümü ailesi ve yakınlarını şok etti.

Aile beklenmeyen ölümün ardından perişan oldu.

Morg kapısında çocuklarının cenazesini almak için bekleyen Gül ailesi, “Biz bütün gece bekledik ama dönmedi. Gelir de kapıyı duymam diye gözüme uyku girmedi” diye feryat eden anne Naime Gül, oğlunun teslim edilen kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Yakınları haberler için tepkili: "Evde sıkılmıştı, o yüzden garaja gidiyordu"

Gül ailesinin işvereni de çıkan bazı haberlere tepki gösterdi. YENiDÜZEN’e konuşan ve aynı zamanda aile ile 17 yıldır çok yakın olduğunu ifade eden işveren, Gül ailesinin çocuklarını çalıştıracak karakterde kişiler olmadığını söyledi.

Çocuklarında ellerinde büyüdüğünü, Mahmut’un Gül ailesinin ortanca oğlu olduğunu ifade eden işveren, “Şeker gibi bir çocuktu… Hepsi elimizde büyüdü… Çocuklar 16 aydır evde çok sıkılmıştı, makinist garajına gitmeyi kendi de istedi ama ağır iş yapmıyordu. Sadece alet götürüp getiriyordu. Tarifi imkânsız bir acı yaşandı ama çıkan haberlerin birçoğu gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Cenazede sadece aile yakınları ve tanıdıklar vardı…

Mahmut Gül, dün otopsi sonrası Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınan öğle namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığında toprağa verildi.

Küçük çocuğun cenazesine Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Gül ailesi ve yakınlarının katıldığı gözlemlendi.

Cenazeye hiçbir bakan, Milletvekili katılmazken, cenazeye katılanlar camiye bir ambulansın dahi gelmediğini acılı aileyi kendi imkânları ile sakinleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çocuklarının tabutlarını bırakmak istemediler…

Mahmut Gül dün Güzelyurt Fatih Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Yuvacık Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Küçük çocuğun anne, babası ve iki kardeşi tabutu bırakmak istemedi. Gül ailesi, çocuklarını ve kardeşleri ile son kez aynı arabada mezarlığa kadar birlikte gitti.

Görüntüler yürek dağlarken, anne Naime Gül oğlunun tabutu arkasından “Gitti gidiş o gidiş” sözleri ile gözyaşlarına boğuldu.

Öğretmenler tepkili… “Daha kaç çocuğumuzu kaybedeceğiz”

Şehit Turgut Ortaokulu öğretmenleri de öğrencileri Mahmut Gül’ü uğurlamak için cenazeye katıldı.

15 gün önce öğrencilerini mezun eden öğretmenlerin gözyaşları sel olurken, bölgede yaşanan ve ölümle sonuçlanan 2 ağır yaralı 1 toplam üç çocukları olduğunu dile getirdi.

Tek bir bakan, milletvekilinin bile cenazeye katılmadığına sitem eden öğretmenler, “Bölgede bir çocuk öldü. Güzelyurt bölgesinden tek bir yetkiliyi bile burada görmedik” dedi.

Öğretmenler bölgenin çok ihmal edildiğini dile getirerek, 2019 yılında 13 yaşındaki Makhir İsmailov’un satmak için topladığı hurdalıklar arasında bulunan mühimmattın patladığını ve 13 yaşındaki küçük çocuğun öldüğünü anımsattı.

Güzelyurt bölgesinde yine 2019 yılında 15 yaşındaki bir çocuk elini kıyma makinesine kaptırarak ağır yaralanmıştı. 15 yaşındaki çocuğun kazası polis kayıtlarına iş kazası olarak geçmişti.

Meslek Lisesi'ne yeni kayıt yaptırmıştı…

Güzelyurt Meslek Lisesi’de hayatını kaybeden Mahmut Gül için başsağlığı diledi. Muhasebe bölümü 9. Sınıfa yeni kayıt yaptıran Gül için okuldan yapılan açıklama şöyle:

“Okulumuzun 9. Sınıfı Muhasebe Bölümüne henüz kayıt yapmış bulunan, Mahmut Gül’ün elim bir kaza sonucunu rahmetlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Daha yaşamının baharında böylesine trajik bir şekilde aramızdan ayrılması tüm Güzelyurt Meslek Lisesi ailemizi ve Güzelyurt Halkı’nı derinden üzmüştür. Allah acılı ve yaslı ailesine sabırlar versin. Başınız sağolsun. Acınız, acımızdır.”