Gözler TC Merkez Bankası'nın faiz kararında

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tarifelerini uygulamayacağını açıklaması sonrası küresel piyasalarda risk iştahı artarken, Türkiye’de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 56. Yıllık Toplantıları'nda yaptığı konuşma ve görüşmeler yakından takip edilirken, verdiği mesajlar Grönland konusundaki endişeleri azalttı.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu savunan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler talep ettiğini bildirdi. Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" ifade etti.

Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, bu görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını açıkladı.

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesinde, Başkan Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine yönelik görülen dava da yatırımcılar tarafından yakından izlendi. Söz konusu duruşmadan bir karar çıkmazken, gelecek duruşmalarda Cook tarafının haklı bulunabileceğine yönelik iyimserlik arttı

New York borsası Grönland tarifelerindeki geri adımla yükseldi

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Nasdaq endeksi yüzde 1,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,21 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişeleriyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3160'a çıkarak Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Trump'ın Grönland tarifelerindeki geri adım attığını açıklamasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 4,2580 seviyesine geriledi.

Jeopolitik riskler ve yakın gelecekte tarife geriliminin artabileceği endişeleriyle dün tarihi zirvesini 4 bin 888,14 dolara taşıyan ons altın ise Avrupa ülkelerine uygulanacak Grönland tarifelerinde geri adım sonrası kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 4 bin 825 dolardan tamamladı. Ons altın yeni işlem gününde yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 800 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 yükselişle 98,8 seviyesine yükselirken, yeni günde yatay bir seyir izliyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,8 yükselişin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 64,8 dolarda bulunuyor.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Davos'ta Trump'ın Grönland tarifelerinde geri adım attığını açıklaması sonrası Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Söz konusu karar öncesinde Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, X’ten yaptığı açıklamada, AP'nin resmi olarak Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini süresiz biçimde askıya aldığını belirtmişti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafında ise karışık bir seyir öne çıkarken, tarife gerilimlerinin azalacağına yönelik haber akışı bölgede risk algısını azalttı.

Dün, Japonya'da endekslerdeki geri çekilme yerini alış ağırlıklı bir seyre bırakırken, Japonya Başbakanı Takaiçi Sana'nin, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'ni yarın feshetmesi bekleniyor.

Japonya'daki iktidar partisinin yetkililerine göre, seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlaması ve oylamanın da 8 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Öte yandan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yarın açıklanacak kararda BoJ'un politika faizini yüzde 0,75 düzeyinde sabit tutması beklenirken, politika metninde gelecek dönemde atılacak adımlar ve bankanın tahvil işlemlerine yönelik sinyalleri yatırımcıların odağında bulunuyor.