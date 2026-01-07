Gözler masada

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için için ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı, saat 10.30 sıralarında başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantı öncesi kısa bir açıklama yaptı. Bakan Hasipoğlu, asgari ücretin tespitiyle ilgili ikinci resmi toplantının bugün gerçekleşeceğini belirtti. İstatistik Kurumu'nun son 6 ay için açıkladığı yüzde 21,66'lık enflasyon oranına işaret eden Hasipoğlu, "Gündemimizde bu rakam olacak." dedi.

Hasipoğlu, Bakanlık olarak hedeflerinin asgari ücreti işçi ve işveren arasında uzlaşı sağlayarak belirlemek olduğuna belirterek, "Bugün uzlaşamazsak üçüncü toplantımızı çok kısa süre içinde yapacağız." ifadelerini kullandı.