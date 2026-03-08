Aynı gün aynı bölgede ikinci ölümlü trafik kazası!

Trafik kazaları can almaya devam ediyor… Günün ikinci ölümlü trafik kazası yine Gönyeli Çemberi yakınlarında gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 09.30 sıralarında Gönyeli Çemberi yakınlarında meydana gelen ikinci bir kazada araç sürücüsü erkek şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere yine bugün sabah saat 05.15 sıralarında Ali Boy Büfe önlerinde bir trafik kazası yaşanmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf: Havadis Gazetesi