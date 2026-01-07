"Henüz bir uzlaşı yok, uzak noktalarda değiliz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün yapıldı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, ikinci toplantıda rakam bazında fikirleri konuştuklarını aktararak, "Henüz bir uzlaşı olmadı" dedi. Çok uzak noktalarda olunmadığının altını çizen Hasipoğlu, ücretin hızlı bir şekilde neticelenmesi için Cuma günü saat 13.00'te bir toplantı daha yapılacağını belirtti.

"Çok yapıcı fikirler ortaya koyuldu" diye konuşan Çalışma Bakanı, "Sorunları masaya yatırdık. Bunlar için hep beraber çalışacağız. Evine ekmek götüren işçilerimiz var. Cuma günü süreci nihayete erdirmeyi planlıyoruz. Hayat pahalılığı bizler için önemli. Diğer kriterleri de ele aldık. Daha somut, daha esasa ilişkin tartışmalar yaptık. Şu an için rakam telaffuz edemeyiz" ifadelerini kullandı.