Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Yasada, toplantıda konuşulanlar asgari ücret belirlenmeden konuşulamaz maddesi var" diyerek gizlilik kararına uyacağını söyledi.

Gerçeklerin ortada olduğunu belirten Serdaroğlu, birçok ürüne daha asgari ücret belirlenmeden zam yapıldığını ifade etti. Bunların yanlış olduğunu dile getiren Hür-İş Başkanı, "Bilinçsizce yapılan zam oranları ülkeye zarar getirecek. Piyasada bu hususa önem verilmeli. Denetim yapılmadığı için durumu fırsata çevirmeyelim. Ücret ne olursa olsun hükümet önlem almalı. Bedava kullanmamız gereken alanlara bile ücret ödüyoruz. Bizim zorlayıcı şekilde birlikte hareket ederek piyasayı ucuzlatmamız gerekiyor. Olacak olanları önceden görürsek önüne geçebiliriz" şeklinde konuştu.