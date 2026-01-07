Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafını temsil eden işveren temsilcisi Cengiz Alp, yüksek enflasyona dikkat çekti, "Enflasyondan kurtulmadıkça, sıkıntılar devam edecek" dedi.

"Sorunun kaynaklandığı yere bakalım ve birbirimize yüklenmeyelim" diye konuşan Alp, "Türk Lirası kullanmanın zararını yaşıyoruz. Halkımızın birçoğu kendi kamusal hizmetlerden yeterince yararlanamıyor" şeklinde konuştu.

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin bu konuda bir adım atması gerektiğinden bahseden Cengiz Alp, "Rakam tek başına önemli değil. Kullandığımız para, ülkenin üretim gücüyle ilgilidir. Son 3 yılda enflasyon hızlı şekilde düşüyor. Umarım 2 yıldan sonra enflasyon tek haneli rakamlara düşer. Kamusal hizmetler kaliteli olursa, vatandaş daha iyi hizmet alacağız. Bu konuda hükümete görev düşüyor" ifadelerine yer verdi.