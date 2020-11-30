Gözler HP Parti Meclisİ'nde

Hükümet için gözler Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi'ne çevrildi.

HP Parti Meclisi toplantısı Lefkoşa'daki Emekliler Lokali'nde başladı. Toplantı öncesinde herhangi bir açıklama yapılmadı.



HP’nin UBP-HP koalisyonundan ayrıldığı 6 Ekim’den bugüne “hükümetsiz” kalan KKTC’de bu akşam 'dörtlü koalisyon'la ilgili karar verilecek.



Hükümeti kurmakla görevli CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın davetiyle, 5 parti başkanının bir araya geldiği akşam yemeğinin ardından HP dışında tüm partiler CTP-HP-DP ve TDP’nin de bulunduğu eski dörtlü hükümete yeşil ışık yakmıştı.



Bu geceye kadar süre isteyen HP, alacağı kararla hükümetin kaderini de çizecek.



Halkın Partisi, ya Erhürman Başbakanlığında 'Dörtlü Koalisyon' için olumlu karar alacak ya da yeni süreçte, bir kez daha UBP-HP Koalisyonu gündeme gelecek.



HP'nin "erken seçim" yönünde karar alması da seçenekler arasında yer alıyor.