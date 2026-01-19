“Görevim yoktu, sorumluluğum yoktu” dediler, beraat talep ettiler

Serap ŞAHİN - ADIYAMAN

İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan 6 kamu görevlisi ile ilgili duruşma devam ediyor.

Savcının mütalasına ilişkin sanıklar da mahkemede konuştu, binanın yıkılmasından sorumlu olmadıklarını iddia ederek beraat talebinde bulundular.

Sanık Yusuf Gül, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Görev yaptığı yılların yapı denetimine tabi olunmayan bir dönem olduğunu söyleyen Gül, binanın 27 Mart 1997 tarihine kadar konut olarak inşaata başlamış durumda olduğunu ifade etti. 27 Mart 1994 tarihinde görevden ayrılarak İzmir’e taşındığını söyleyen Gül, söz konusu süreci durduracak yasal bir görev ve sorumluluğu bulunmadığını belirtti ve beraatini talep etti.

Sanık Osman Bulut da beraatini talep etti.

Sanık Bilal Balcı, mütalaada yer alan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mütalaada somut, bilimsel ve objektif açıklamalar bulunmadığını iddia eden

Balcı, bilirkişi raporlarında da somut bilimsel delillerin yer almadığını öne sürdü. Yeniden bilirkişi raporu alınmasına yönelik taleplerinin reddedildiğini ifade eden Balcı, raporlarda yalnızca imalat sürecine ilişkin tespitler bulunduğunu, kendisinin görev alanına giren tespitler olmadığını söyledi. Mütalaada kimi suçladığı anlaşılmayan ifadeler bulunduğunu iddia eden Balcı, “Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Bilal Balcı’nın avukatı Mehmet Ali Aslan ise müvekkilinin görev tanımının yalnızca kontrol yükümlülüğü ile sınırlı olduğunu söyledi. Suçlamaların görev kapsamıyla bağdaşmadığını söyleyen Aslan, yeni bir bilirkişi raporu alınması taleplerini yineledi.

Binanın 20 yaşını aşmış olduğunu, ciddi tadilatlar gördüğünü ve beton provizyonuna uğradığını belirten Aslan, bahse konu binanın yıkılmasına müvekkilinin nasıl sebep olduğunun açıklanmadığını söyledi. Bugüne kadar müvekkilinin sorumlu tutulabileceği bir eylemden bahsedilmediğini ifade eden Aslan, müvekkilinin beraatini talep etti.

Sanık Abdurrahman Karaaslan, teknik konularda bilgisinin olmadığını belirterek, binanın yıkılması konusunda bilgi ve yetkisinin bulunmadığını söyledi ve beraatini istedi. Karaaslan’ın avukatı da müvekkilinin eylemlerinin görev kapsamında olmadığını, suç sayılabilecek herhangi bir eylemi bulunmadığını ifade ederek adli tedbir kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Sanık Fazlı Karakuş, büro elemanı olarak görev yaptığını, kendisine verilen evrakları doldurarak görevlilere teslim ettiğini söyledi.

Karakuş’un avukatı Murat Kaplan ise mütalaada yer alan hususların müvekkilinin yetki ve bilgi sınırları içinde olmadığını belirtti. Müvekkilinin yalnızca evrak doldurmakla binanın yıkılmasına sebep olmasının mümkün olmadığını söyleyen Kaplan, beraat ve adli tedbir kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Salih Alkayış da önceki savunmalarında olduğu gibi beraatini talep etti.