Görevden alınan Dürüst yerine Bayır atandı

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevinden alınan Meray Dürüst'ün yerine Naciye Berna Bayır atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan üçlü kararnameye göre Bayır, hafta başında göreve başlayacak.

Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla tutuklanmış, polis; “FF” olan; yani, kaldığı ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.