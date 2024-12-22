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Gönyeli'deki kazada bir yaya hayatını kaybetti

Gönyeli'deki kazada bir yaya hayatını kaybetti

Gönyeli'de bir aracın çarptığı yaya Hüseyin Ulu, hayatını kaybetti. 

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Gönyeli'de bir aracın çarptığı yaya Hüseyin Ulu, hayatını kaybetti. 

Polisin verdiği bilgiye göre saat 17.50'de Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, Kemal Düzgün (E-33), yönetimindeki VM 901 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada, Gönyeli'de İrmar Market önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Alayköy'de sakin Hüseyin Ulu'ya (E-46) çarptı.

Kaza sonucu yaya Hüseyin Ulu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. 

Ulu'nun hayatını kaybettiği kazayla 2024'teki trafik bilançosu 49 ölüye yükseldi. 

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