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  3. Gönyeli’de kaza yapan sürücü 238 promil alkollü çıktı
Gönyeli’de kaza yapan sürücü 238 promil alkollü çıktı

Gönyeli’de kaza yapan sürücü 238 promil alkollü çıktı

Gönyeli’de 238 miligram alkollü içki tesiri altında kaza yapan 27 yaşındaki sürücü tutuklandı.

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Gönyeli’de 238 miligram alkollü içki tesiri altında kaza yapan 27 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün gece 23.00 sıralarında  Rauf Raif Denktaş Bulvarı’nda dikkatsizce batı istikametine seyreden Mark Eguma yönetimindeki UL 478 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın yolun solundan çıkıp  bordür taşlarına çarparak durduğu kazada yaralanan olmadı.

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