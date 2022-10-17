Gönyeli'de kanunsuz avlanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Gönyeli'de dün öğle saatlerinde av tüfeğiyle avlanan bir kişi hakkında kanunsuz avlanmaktan yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre dün saat 12:30 sıralarında, Gönyeli’de Ağıllar bölgesinde, M.Ç.D.'nin (E-55) yetkili makamdan izinsiz olarak, adına kayıtlı av tüfeğiyle 2 yaban güvercinini vurmak suretiyle kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Polis, M.Ç:D aleyhinde yasal işlem başlattı.

Eski balyaları yakarken yangın çıktı

Çukurova köyünde dün temizlik maksadıyla eski balyaların yakılması sırasında yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre, dün, saat 17.00 sıralarında, Çukurova’da Ağıllar bölgesinde, R.M.'nin (E-36)’nin, yetkili makamdan izinsiz ve gerekli emniyet tedbirlerini almadan, kendisine ait eski balyaları temizlik maksadıyla yakması sonucu yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 15 balya yandı.

R.M. hakkında yetkili makamdan izinsiz ateş yakma suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.