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Gönyeli’de elektrik kesintisi yapılacak

Gönyeli’de elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre kesinti 09.00-11.00 saatleri arasında olacak.

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Gönyeli Mehmet Salih Kofalı Hırdavat arkası, Arabacıoğlu Sokak, Yürek Sokak ve Çatallı Sokak’a elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre kesinti 09.00-11.00 saatleri arasında olacak.

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