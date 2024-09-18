Gönyeli’de elektrik kesintisi yapılacak
Kıb-Tek Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre kesinti 09.00-11.00 saatleri arasında olacak.
A+A-
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Gönyeli Mehmet Salih Kofalı Hırdavat arkası, Arabacıoğlu Sokak, Yürek Sokak ve Çatallı Sokak’a elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği'nden verilen bilgiye göre kesinti 09.00-11.00 saatleri arasında olacak.
Bu haber toplam 243 defa okunmuştur
Etiketler : elektrik kesintisi