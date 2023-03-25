Gönyeli’de elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00’dan 17.00'a kadar Gönyeli Erel ve Kofalılar bölgesine ve Gönyeli çemberi ve Girne yolu civarına elektrik verilemeyeceği açıklandı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.