Gönyeli’de bir kişiye sopalarla vurarak bel kemiğinin kırılmasına sebep olan 2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de bir kişiye sopalarla vurarak onu ciddi şekilde darp eden ve bel kemiğinin kırılmasına sebep olan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Gönyeli’de Şht. Caner Gönyeli Sokak'ta İ.N. (E-21) ve H.A. (E-21), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarruflarında bulundurdukları sopalar ile A.A.’ya (E-44) vurarak, onu ciddi şekilde darp ettiler ve bel kemiğinin kırılmasına sebep oldular. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de sarhoşken rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak'ta bu sabah saat 04.15 sıralarında, "arkadaşı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan rapor edildi" gerekçesiyle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapan G.K. (K-45) tutuklandı.

G.K'nin de 235 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da ev yangını...

Lefkoşa’da dün gece Kamil Paşa Sokak'ta bir evin yatak odasında yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre, oda içerisinde muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin şilte üzerine düşüp alevlenmesi sonucu meydana gelen yangında söz konusu şilte yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.