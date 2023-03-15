Gönyeli’de 1974 öncesi yüksek katlı binaların denetlenmesi görüşüldü

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), belediyelere ziyaretler gerçekleştiriyor.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerde, hem bölgedeki mevcut yapı stoku, hem de Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesindeki değişiklik kapsamında ülke genelindeki tüm belediyelerde bundan sonraki süreçte inşaatların kontrolünün nasıl denetleneceği gündeme getiriliyor ve özellikle 1974 tarihinden önce yüksek katlı binaların bulunduğu Gönyeli’de, “bu yapıların nasıl denetlenmesi gerektiği” konuları değerlendiriliyor.

Bu çerçevede KTMMOB heyeti, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni ziyaret etti. Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile KTMMOB bir toplantı düzenleyerek, birçok konuda ortak iş birliğini görüştü.

Toplantıda, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ile heyeti, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve belediye yetkilileri ile görüştü.

Toplantıda, “belediye ile KTMMOB’nin bundan sonraki süreçte gerek çağdaş standartlarla depreme dayanıklı binaların yapımı ve denetimi konusunda neler yapılabileceği üzerinde durularak, imar planı konusunda fikir alışverişi yapılacağı” ifade edildi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Tunç Adanır, “Bina Denetim Sistemi Bina Ruhsatı alındıktan sonra Belediye Sorumluları, Projenin 4 müellifinin (Mimar, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makine Mühendisi) denetiminde oluşturulacak, Müteahhit/Taşeron, Şantiye Şefi, Yetkilendirilmiş Harita Mühendisi, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının sorumluluğunda işe başlama belgesi imzalanarak resmi inşaata başlanacağını” belirtti.

Adanır, İlgili 4 proje müellifinin (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası) denetiminde oluşturacak dijital ataşman defteri ile beraber tüm aşamalarda kontrolün yapılmasıyla çağdaş ve güvenli binaların yapılmasının sağlanacağını kaydetti.

Belediyelere bu konuda büyük görev düştüğünü de kaydeden Tunç Adanır, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin bu kararı en erken zamanda hayat geçirecek olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da, mevcut binaların depremle ilgili kontrolleri için binaların inşaat mühendisi müellifleri tarafından durum değerlendirme formunun doldurularak İnşaat Mühendisleri Odası’na başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. İnşaat mühendisliği müellifliği boşta ise KTMMOB’ne bilirkişi atanması için başvuruda bulunulması gerektiği aktardı. Durum değerlendirme formundan çıkan sonuçlara göre binalarla ilgili daha ileri tetkiklerin nasıl ve ne şekilde yapılacağıyla ilgili verilere ulaşılacağını ve raporlamanın bu sonuçlar doğrultusunda bilimsel veriler ışığında oluşturulacağının bilgisini verdi.