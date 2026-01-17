Gönyeli ve Mağusa’da hırsızlık ile çalıntı et vakası

Polis Basın Subaylığı, Gönyeli ve Mağusa’da meydana gelen üç ayrı olayla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında birer kişinin tutuklandığını açıkladı.

ATM’den iade edilen parayı alıp tasarrufuna geçirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli’de bir şahıs, ATM cihazından hesabına 17 bin TL yatırmaya çalıştığı sırada işlem tamamlanmadan bankamatikten ayrıldı. Bu nedenle ATM cihazı işlemi iptal ederek yatırılmak istenen 17 bin TL nakit parayı geri iade etti.

Söz konusu ATM cihazına daha sonra gelen kimliği meçhul bir şahsın, iade edilen parayı alarak tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı bildirildi. Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.G. (E-46), 16 Ocak 2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gönyeli’de ikametgahtan kasa ve yüklü miktarda döviz çalındı

Aynı açıklamada yer alan ikinci olayın ise 14 Ocak 2026 tarihinde Gönyeli Marmaris Sokak’ta meydana geldiği kaydedildi. Polis açıklamasına göre, bir ikametgahın yatak odasında bulunan açık durumdaki pencereden içeriye girildi ve dolap içerisinde muhafaza edilen kasa ile birlikte 25.040 ABD doları, 18.300 Sterlin, 20.000 TL, 350 Euro ile muhtelif ziynet eşyaları kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından alınıp çalındı.

Olayın polise intikal etmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.H. (E-26) tespit edilerek tutuklandı. Bu olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü ifade edildi.

Mağusa’da kasap dükkanında çalıntı hayvan eti mühürleme aletleri bulundu

Polis Basın Subaylığı açıklamasında üçüncü olayın ise 15 Ocak 2025 tarihinde Mağusa’da yaşandığı bildirildi. Mağusa’da faaliyet gösteren bir kasap dükkanında, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Mağusa Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam üç adet çalıntı hayvan eti mühürleme aleti tespit edilerek emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu işyeri işletmecisi M.K. (E-32) tutuklanırken, bu meseleyle ilgili soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

Polis, her üç olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.