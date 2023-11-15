Gönyeli -Boğazköy yolunda kaza: 2 yaralı

Gönyeli -Boğazköy anayolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Bir kişi yaralandı Kaza, bu akşam saatlerinde Gönyeli-Boğazköy anayolunda iki aracın çarpışması ile meydana geldi. Kaza sonucu iki kişi yaralı vaziyette olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Detaylar birazdan...