Goldmund Dörtlüsü’nden Unutulmaz Kıbrıs Konseri

Murat OBENLER

2018 yılında ünlü Uluslararası Wigmore Hall Yaylı Çalgılar Yarışması'nı ve Melbourne Uluslararası Oda Müziği Yarışması'nı kazanan Goldmund Dörtlüsü, Florian Schötz (keman), Pinchas Adt (Keman), Christoph Vandory (Viyola) ve Raphael Paratore (Çello)’den oluşan kadrosu ile ilk kez Kıbrıs’ta sahne aldı. Pharos Sanat Vakfı’nın kışlık mekanı The Shoes Factory’de sanatseverlerle buluşan dörtlü Schumann, Borodin ve Gerald Finzi'nin yaylı dörtlüler için yazdığı eserlerden oluşan muhteşem bir programı sundu. Müzikseerlerin büyük ilgi gösterdiği konseri İsviçre ve Polonya Büyükelçileri de takip etti.

Dörtlünün klasik ve çağdaş eser yorumundaki mükemmel uyum ve icra ile çok katmanlı homojenliği büyük beğeni topladı

Dünya çapında genç neslin önde gelen yaylı çalgılar dörtlüleri arasında yer alan ve dörtlü litaratürünün büyük klasik ve çağdaş eserlerine yönelik yorumlarındaki “mükemmel çalımı” ve “çok katmanlı homojenliği” ile tanınan Goldmund'un içe dönüklüğü, inanılmaz derecede ince tonlaması ve en küçük ayrıntısına kadar işlenmiş cümleleri dünya çapındaki izleyicilere ilham veriyor. Goldmund Quartet günümüzde dünyanın en prestijli mekanlarında, konser serilerinde ve festivallerinde yer almakta ve halihazırda zengin ve çok yönlü bir diskografiye sahiptir. Charles Haimoff Vakfı sponsorluğunda gerçekleşen konserde dörtlü uzun süre alkışlara iki kez bis yaparak cevap verdi. Raphael Paratore yaptığı konuşmada gerek mekan gerekse Kıbrıs’taki dinleyicinin harika olduğunu ve bu mekanda ve bu seyirci önünde çalmalarının kendileri için bir ayrıcalık olduğunu kaydettiler.

Konser porgramı şu eserlerden oluşuyordu:

-Gerald Finzi….Romance for string orchestra Op.11 (arranged for string quartet) (1928)

-Alexander Borodin…..String Quartet No. 2 in D major (1881)

-Robert Schumann….. String Quartet in A major, Op. 41 No. 3 (1842)

Pharos Arts Foundatıon’da 3 muhteşem konser daha sanatseverleri bekliyor

Pharos Sanat Vakfı 20 Kasım’daki Goldmund Quantett’in de içinde dahil olduğu bir ay boyunca The Shoe Factory’de yer alacak 4 konser ile Kıbrıs şartlarında muhteşem bir programı sanatseverlerin ayağına getiriyor. Konser programı şöyle:

-???????? KASIM,PERŞEMBE,SAAT 20,30

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-???????? ARALIK,ÇARŞAMBA,SAAT 20.30

BAROQUE & RENAISSANCE ????????????????????????????

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-???????? ARALIK, CUMA,SAAT 20.30

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