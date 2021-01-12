Göğüs Yoğun Bakım Servisi tamamen kapatıldı

Fehime ALASYA

Lefkoşa Devlet Hastanesi Nöroloji Karantina Servisi ile Göğüs yoğun Bakım Servisi’nde Covid-19 testi pozitif çıkan toplam 3 hemşire ve bunların temaslısı olan toplam 19 hemşire karantinada izole olurken, Göğüs Yoğun Bakım Servisi’ndeki işleyiş ise tamamen durdu, servis kapatıldı.

Genel Yoğun Bakım servisindeki çalışmaların ise az sayıdaki hemşire kadrosuyla ‘günde çift nöbet’ uygulamasıyla yürütülmeye çalışılıyor.

Meslektaşlarının haddinden fazla yorulduğunu dile getiren İbrahim Özgöçmen, inanılmaz bir özveri gösterdiklerini söyledi. Hemşirelerle ilgili son verileri YENİDÜZEN ile paylaşan Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, yaşananları “Yönetim zafiyeti” olarak değerlendirdi.

Nöroloji karantina servisinde çalışan ve pozitif çıkan 1 hemşirenin ardından 12 hemşire de aynı servisten temaslı olarak karantina otellerine alındığını kaydeden Özgöçmen, Göğüs yoğun bakım servisinde ise 2 hemşirenin Covid-19 olmasıyla, aynı servisten 5 hemşirenin de temaslı olarak karantinaya alındığını dile getirdi.

Özgöçmen, bunun yanında Genel Yoğun Bakım servisinden 2 hemşirenin de Göğüs yoğun bakım servisindeki pozitif hemşirelerin temaslısı olarak karantinaya alındığını ifade etti.

“Dedik ama dinletemedik”

Göğüs Yoğun Bakım Servisinin fiziki koşulları uygun olmadığı ve havalandırma sistemleri olmadığından kaynaklı, servisin personelinin karantinada olduğunu ve kapatıldığını ifade eden Özgöçmen, uygun koşullar yerine getirilmediği takdirde bu serviste daha çok vakaya rastlanabileceğinin altını çizdi.

Özgöçmen, uygun koşullar yerine getirilmeden servisin açılması durumunda sendikanın üyelerinin bu serviste çalışmayacağını dile getirdi. Özgöçmen, “Genel Yoğun Bakım ise şimdilik beş yatak kapasitesine düştü, 9 hemşire arkadaşımız kaldığından dolayı ve hepsi günde çift nöbet çekerek servisi çevirmeye çalışıyorlar.” dedi.

Yoğun bakım servisinde görev yapacak olan hemşirelerin daha farklı donanıma sahip olduğunu anlatan Özgöçmen, bu eksiklikten kaynaklı yoğun bakım servislerinin eski haline ve tam randımanlı çalışma seviyesine kısa sürede gelinemeyeceğine dikkat çekti.

Nalbantoğlu’nda gelinen aşamayı ‘yönetim zafiyeti’ olarak değerlendiren Özgöçmen, “Özellikle Genel yoğun bakım hemşirelerine dokunmayalım, herkes kendi servisinde görev yapsın dedik ama dinletemedik. Şu anda yoğun bakım hemşireleri karantina servisine yönlendirildi. Bu hemşireler kendi bölümüne çekilse büyük bir rahatlama olacak.

Pandemi bölümüne kısa sürede adapte olup çalışabilecek hemşire meslektaşlarım ve personeli kolay bulunabilir ama yoğun bakım servisine bir iki gün içinde adapte olabilecek personel bulunamaz. Buradaki eksikliğin en erken zamanda giderilmesi gerek” yorumunda bulundu.